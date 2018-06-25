ABD'den Husiler'e kınama

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atılmasını kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Husiler tarafından doğrudan Riyad'a yapılan balistik füze saldırılarını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu tür saldırılar Yemen'deki sorunların artmasına ve güvenin daha da azalmasına sebep olmaktadır." denildi.

ABD'nin, "devam etmekte olan saldırılara karşı sınırlarını koruyan müttefiki Suudi Arabistan'ın yanında durduğu" belirtilen açıklamada, "Taraflara, siyasi çözüm ve Yemen'deki çatışmaların sona ermesi adına Birleşmiş Milletler Özel Elçisi Martin Griffiths'le birlikte çalışmalarını tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın dün farklı kaynaklardan aktardığı habere göre, Yemen sınırında 3 asker hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye" ise Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a atılan 2 balistik füzenin havada imha edildiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husilere karşı Mart 2015'ten bu yana hükümet güçlerine destek veriyor.

