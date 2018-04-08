ABD'den ilk Doğu Guta açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesinde zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlenmesine ilişkin, "Suriye'de Duma'da bir hastane yakınında muhtemel bir kimyasal saldırı olduğuna yönelik çok rahatsız edici haberler gördük." dedi.

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yetkili, “Suriye'de Duma'da bir hastane yakınında muhtemel bir kimyasal saldırı olduğuna yönelik çok rahatsız edici haberler gördük. Haberler ve bölgede bulunan sağlık görevlilerin aktardığına göre barınaklarda saklanan çocuklar dahil en az 50 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Saldırıya ilişkin haberleri almaya devam ettiklerini belirten yetkili, şunları kaydetti:

"Suriye'de rejimin daha önce de kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullandığı açık şekilde ortada ve bu saldırılar 21 Ağustos 2013 yılında Doğu Guta'da başladı, binin üzerinde Suriyeli bu saldırıda hayatını kaybetti.