ABD'den Irak'taki Yezidilere doğrudan yardım

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Irak'taki Hıristiyan ve Yezidilere yeterli yardım ulaştıramadığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) programları yerine artık Dışişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Kalkınma Ajansını (USAID) kullanacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden etkilenen Hıristiyan ve Yezidilere BM programları kanalıyla yeterli yardım ulaştırılamadığı savunuldu.

Pence, açıklamasında, "Başkan Trump, ABD hükümetine yavaş, etkisiz ve boşa harcanan BM programlarını kullanmayı durdurma ve onun yerine Irak'taki Hıristiyan ve Yezidilere daha hızlı ve doğrudan yardım ulaştırılması için USAID eliyle yardımların dağıtılması talimatını verdi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Pence'in, USAID Başkanı Mark Green'e kısa süre içinde Irak'ı ziyaret etmesi ve sahadaki durumu yerinde görmesi talimatı verdiği bilgisi de paylaşıldı.

