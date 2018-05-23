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ABD'den İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 00:31 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: - "İran halkının, ülkelerinin bu şekilde davranmasını sona erdirecek bir yol görmeleri durumunda o yolu tercih edeceğine güvencim tam"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran halkının, ülkelerinin bu şekilde davranmasını sona erdirecek bir yol görmeleri durumunda o yolu tercih edeceğine güvencim tam." ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a sunduğu 12 maddelik şartın yerine getirilmesinin imkansız olmadığını belirten Pompeo, "Şartlarımızın uygulanmasının imkansız olduğuna dair haberler gördüm. Biz kolay şartlar sunduk ve açık olmak gerekirse dünyadaki çoğu ülke bununla ilişki halinde." değerlendirmesini yaptı.

Pompeo, İran halkının da ABD'nin bu isteklerini paylaştığını iddia ederek, "İran halkının, ülkelerinin bu şekilde davranmasını sona erdirecek bir yol görmeleri durumunda o yolu tercih edeceğine güvencim tam." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a nükleer silah üretimini durdurması ve Ortadoğu'daki "terör gruplarına" desteğini kesmesi çağrısında bulunmuştu.

İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan Pompeo, anlaşmada yer alması için 12 maddelik şart sunmuştu.

ABD'nin İran'a sunduğu 12 maddelik şart arasında, İran'ın uranyum üretimini sonlandırmasından Suriye'de, Yemen'de desteklediği gruplara desteği kesmesine kadar farklı talepler bulunuyor.

ABD, belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda ise İran'ı tarihin en sert yaptırımlarıyla tehdit ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İRAN

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