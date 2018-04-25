HABER

ABD'den İran nükleer anlaşmasına ilişkin yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

ABD'nin nükleer silahların yayılmasını önlemesi konusundaki temsilcisi Ford: - " (İran nükleer anlaşması) JCPOA'nın yeniden müzakere edilmesini, yeniden açılmasını veya şartlarının değiştirilmesini hedeflemiyoruz" - "Yeni kuralları, kısıtlamaları, şartları ve parametreleri olan bir ek bir sözleşme arayışındayız"

CENEVRE (AA) - ABD'nin nükleer silahların yayılmasını önlemesi konusundaki temsilcisi Christopher Ford, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın "yeniden müzakere edilmesi", "yeniden açılması" veya "şartlarının değiştirilmesinden" yana olmadıklarını bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (NPT) ilişkin uluslararası konferansta ABD heyetinin başkanlığını yapan Ford, basın toplantısı düzenledi.

Ford, ABD yönetiminden gelen İran ile nükleer anlaşmanın iptal edileceğine yönelik açıklamaların aksine bu anlaşmanın devamından yana olduklarını belirtti.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) ilişkin Ford, "JCPOA'nın yeniden müzakere edilmesini, yeniden açılmasını veya şartlarının değiştirilmesini hedeflemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ford, ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilave olarak, "yeni kuralları, kısıtlamaları, şartları ve parametreleri olan bir "ek bir sözleşme" arayışında olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Yönetici Sekreteri Lassina Zerbo ise Kuzey Kore'den gelen 21 Nisan'dan itibaren balistik füze denemeleri ve fırlatışları durdurulacağı açıklamasının şu an için "sözde" olduğunu, imzalanıp yürürlüğe girene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını vurguladı.

Zerbo, uluslararası toplumu Kuzey Kore'nin verdiği sözü tutması için bu ülkeye daha fazla baskı yapmaya davet etti.

- İran NPT'den çıkma tehdidinde bulunmuştu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda, İran'ın muhtemel planını "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasından (NPT) çıkmak" şeklinde açıklamıştı.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Temmuz 2017'de 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Nükleer silah sahibi olan BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, anlaşmaya karşı çıkmış, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.

BM Cenevre Ofisi'ndeki konferans 4 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!
ABD’de PKK skandalı!ABD’de PKK skandalı!
CHP'den Abdullah Gül tepkisiCHP'den Abdullah Gül tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Christopher Ford İran ile yapılan nükleer anlaşma

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.