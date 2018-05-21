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ABD'den İran'a 12 şart

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

İran ile 12 maddelik şart içeren yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini savunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu şartların yerine getirilmemesi halinde bu ülkeye "tarihin en sert yaptırımlarının uygulanacağını" açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a nükleer silah üretimini durdurması ve Ortadoğu'daki "terör gruplarına" desteğini kesmesi çağrısında bulunarak, aksi halde bu ülkeye "tarihin en sert yaptırımlarının uygulanacağını" bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından The Heritage Foundation adlı düşünce kuruluşunda konuşma yapan Pompeo, ABD'nin İran stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan Pompeo, anlaşmada yer alması için 12 maddelik şart ortaya attı.

Pompeo İran'ın ilk olarak şu andaki ve önceki nükleer silah çalışmalarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) bildirmesi ve ağır su reaktörleri dahil olmak üzere uranyum üretimini sonlandırması gerektiğini söyledi.

Pompeo, İran'ın daha önceki anlaşmada yer aldığı gibi IAEA'nın ülkedeki tesislerine girmesine izin vermesi ve balistik füze denelemelerine son vermesi gerektiğini vurguladı.

İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Pompeo, ayrıca İran'ın Lübnan Hizbullahı, Hamas ve Filistin İslami Cihat grupları dahil olmak üzere "terör gruplarına" yardımını sonlandırması gerektiğini bildirdi.

Pompeo, İran'ın komşusu Irak'ın toprak bağımsızlığına saygı duymasını gerektiğinin altını çizerken, Şii milislerin silahsızlanması ve yeniden entegre edilmesi gerekliliğini vurguladı.

Yemen'de ise İran'ın Husiler'e desteğine son vermesini belirten ABD Dışişleri Bakanı, bu ülkede barış sürecinin başlatılmasını istedi.

Pompeo ayrıca, İran'ın IRGC Kudüs Güçleri'ne desteğini bırakması ve İsrail dahil olmak üzere komşu ülkelere yönelik tehditlerini sonlandırması taleplerini sıraladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda ise İran'a karşı tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacaklarını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İRAN

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