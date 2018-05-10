ABD'den İran'a İsrail tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Suriye topraklarından İsrail'e roket saldırısı düzenlediği gerekçesiyle İran yönetimini kınayarak, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı açıklama yaparak İran yönetimini kınadı.
Sanders, açıklamasında, "ABD, İran rejiminin Suriye'den düzenlediği ve İsrail vatandaşlarını hedef alan provokatif roket saldırılarını kınıyor ve İsrail'in kendini savunma hakkını savunuyor." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, İran'ın Suriye'de roket ve füze sistemlerine sahip olmasının kabul edilemez ve tüm Ortadoğu için oldukça tehlikeli olduğuna dikkat çekilerek, ""İran Devrim Muhafızları, pervasız eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşımaktadır. İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah da dahil onun askeri uzantılarına daha fazla provokatif adımlar atmamaları çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
İsrail ordusu, dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı. İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı.
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