ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, ikisi İran Merkez Bankasında yöneticilik yapan toplam 4 kişi ve Irak merkezli bir bankayı İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah bağlantıları iddiasıyla yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam 4 kişi ve 1 kurumun Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Açıklamada, İran Merkez Bankası yöneticisi Valiollah Seif ile aynı bankanın uluslararası operasyonlar bölümünde direktör yardımcılığı yapan Ali Tarzali'nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne verdikleri destek nedeniyle terör listesine alındığı bildirildi.
Ayrıca Irak merkezli olarak faaliyet gösteren Al Bilad Bank da aynı kapsamda bu örgütlerle ilişkileri iddiasıyla kara listeye alındı.
ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta da İranlı 6 kişi ve 3 kuruluşun OFAC tarafından yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs Salı günü, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığından, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.
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