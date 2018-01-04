HABER

ABD'den İran'daki "protestoculara" yönelik açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 22:24 | Son Güncelleme 5 saat önce

- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var." ifadesini kullandı.

Nauert, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran'da göstericilere yönelik şiddet olaylarının" yakından takip edildiğine dikkati çekti.

Nauert, şunları kaydetti:

"Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız."

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak, İran'daki göstericilere destek vermişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı protestolar sonrasında yayınladığı ilk yazılı açıklamada, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmiş, "İran halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Yeni yılın ilk Cuma günü için en özel mesajlar

Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Yeni yılın ilk Cuma günü için en özel mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.