ABD'den İranlı insan hakları savunucusu Sotoudeh açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı insan hakları savunucusu avukat Nasrin Sotoudeh'in tutuklanmasından derin kaygı duyduğunu bildirdi.
Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İranlı insan hakları savunucusu avukat Nasrin Sotoudeh'in tekrar tutuklandığına dair haberlerden derin kaygı duyuyoruz. Haberlere göre, Sotoudeh bugün tekrar tutuklanarak ABD Hazine Bakanlığının İran hükümeti tarafından insan hakları ihlallerinin yapıldığı bir yer olarak tanımladığı Evin Hapishanesine götürüldü." ifadesine yer verildi.
Sotoudeh'in ilk defa 2010'da tutuklandığına yer verilen açıklamada, İranlı avukatın son birkaç senedir düzenli olarak polis tarafından "rahatsız edildiği" belirtildi.
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