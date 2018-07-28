KUDÜS (AA) - ABD'nin, İsrail'e Ürdün ile imzaladığı Kızıldeniz-Ölü Deniz (Lut Gölü) projesini hayata geçirmesi için baskı yaptığı ileri sürüldü.

İsrail'in "Kanal 10" televizyonunun haberine göre İsrail, Ürdün'e alternatif bir hat olarak, topraklarından geçecek Akdeniz-Ölü Deniz projesini sundu ancak Amman tarafından bu proje kabul edilmedi.

Amman'ın bunun üzerine Beyaz Saray'la iletişime geçerek, konuyla ilgili endişelerini ilettiği ve duruma müdahale etmesini istediği aktarıldı.

Alternatif projenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen haziran ayında Amman'a yaptığı ziyaretinde de gündeme geldiği ancak, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından reddedildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Ürdün Kralı'nın Netanyahu'ya söz konusu projeden çekilmek isterlerse, kendilerinin projeye tek başlarına devam edeceğini ilettiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın İsrailli yetkililerle bu meseleyi ele aldığı belirtilen haberde, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü'nün İsrail'e Washington'un söz konusu projeyi (Kızıldeniz-Ölü Deniz) desteklediğini ilettiği kaydedildi.