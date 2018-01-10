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ABD'den Japonya'ya 133,3 milyon dolarlık silah satışı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 02:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Silah satışının dörder Standart Füze-3 ve MK-29 tipi süzgeç kutusu ile teknik ve lojistik desteği kapsadığı belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD hükümetinin, Japonya'ya yapacağı 133,3 milyon dolarlık silah satışına ilişkin Kongreyi bilgilendirdiği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, teklif edilen satış hakkında Kongreyi bilgilendiklerini belirtti.

Yetkili, Kongrenin satışı onaylaması durumunda Amerikan halkına iş imkanları tanınması için ABD savunma endüstrisinin önemli bir adım atacağını vurguladı.

Japonya'nın ise bölgede "Kuzey Kore tehlikesine" karşı kendini koruması gerektiğini ifade eden yetkili, bu satışın bölgesel anlamdaki "önemine" dikkati çekti.

Söz konusu 133,3 milyon dolarlık satışın dörder Standart Füze-3 (SM-3) ve MK-29 tipi süzgeç kutusu ile teknik ve lojistik desteği kapsadığı kaydedildi.

(AA)

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