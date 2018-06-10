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ABD'den Kanada Başbakanına "cehennemde özel yeri var" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro: - “Başkan Trump’la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var. Kötü niyetli Justin Trudeau, göstermelik basın konferansıyla bunu yaptı”

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu hedef alarak, “Başkan Trump’la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var. Kötü niyetli Justin Trudeau, göstermelik basın konferansıyla bunu yaptı.” dedi.

Kanada’nın Quebec City kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Trump ve diğer liderler arasında yaşanan gerginliğin yansımaları devam ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi Direktörü Navarro, Fox News’a verdiği mülakatta zirveye ev sahipliği yapan Trudeau’yu sert sözlerle eleştirerek, “Başkan Donald Trump’la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var. Kötü niyetli Justin Trudeau, göstermelik basın konferansıyla bunu yaptı.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Trudeau’nun kendisi zirveden ayrıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında çelik ve alüminyum tarifelerini eleştirmesi üzerine G7 Sonuç Bildirgesi'ni imzalamayacağını açıklamış ve sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:

"Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf."

Beyaz Saray'ın eleştirilerinin hedefi olan Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kanadalıların Birinci Dünya Savaş'ından bu yana ABD askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatarak, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını Kanada halkına "hakaret" olarak nitelendirmişti.

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abd başkanı donald trump Cehennem Kanada Başbakanı Justin Trudeau Peter Navarro

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