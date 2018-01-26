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ABD'den Kanadalı uçak üreticisine iyi haber

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 23:39 | Son Güncelleme 6 saat önce

- ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) Amerikalı uçak üreticisi Boeing ile Kanadalı rakibi Bombardier arasındaki damping davasında Bombardier lehine karar verdi - Bombardier, bu kararla Amerikan pazarına sattığı uçaklara yaklaşık yüzde 300 gümrük vergisi uygulanmasından kurtuldu

WASHINGTON (AA) - ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) Amerikalı uçak üreticisi Boeing ile Kanadalı rakibi Bombardier arasındaki damping davasında Bombardier lehine karar verdi. Bu karar, Bombardier'in Amerikan pazarına sattığı uçaklara yüzde 300'e yakın gümrük vergisi uygulanmasını engelledi.

USITC'den yapılan açıklamaya göre, Boeing, C serisi yolcu uçaklarını, Amerikalı havayolları şirketlerine çok ucuza sattığı gerekçesiyle Bombardier'e açtığı damping davasını oy birliğiyle kaybetti.

Boeing'in Bombardier'in satışlarından zarar gördüğü şikayetini haklı bulmayan USITC'nin kararı, Kanadalı uçak üreticisinin ABD'ye yaptığı satışlara yaklaşık yüzde 300 gümrük vergisi uygulanmasının önüne geçti.

ABD Ticaret Bakanlığı, geçen ay Boeing'in şikayetleri üzerine Bombardier tarafından üretilen ithal uçaklara yüzde 292 gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklamıştı.

Genelde Amerikalı şirketler lehine görüş bildiren USITC'nin Kanadalı Bombardier'e ek gümrük vergisi getirilmesini önleyen kararı, Boeing adına büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Amerikan uçak devi Boeing, Nisan 2017'de ABD Ticaret Bakanlığı ve USITC'ye yaptığı şikayet başvurusunda, üretimi 33 milyon dolara mal olan C serisi yolcu uçaklarını Amerika pazarına 20 milyon doların altında sattığı gerekçesiyle Kanadalı Bombardier'i damping ile suçlamıştı.

(AA)

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