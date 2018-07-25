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ABD'den "Kırım Deklarasyonu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 23:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "ABD, müttefikleri, ortakları ve uluslararası toplumla birlikte Rusya'nın Kırım'ı ilhak etme girişimini reddediyor" - "Rusya, büyük bir ulusa yakışmayacak şekilde davrandı ve kendini uluslararası toplumda yalnızlaştırmayı seçti"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakan Mike Pompeo, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına ilişkin "ABD, müttefikleri, ortakları ve uluslararası toplumla birlikte Rusya'nın Kırım'ı ilhak etme girişimini reddediyor." açıklamasını yaptı.

"Kırım Deklarasyonu" başlığı ile paylaşılan açıklamada Bakan Pompeo, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmeye kalkışarak bir ülkenin sınırlarının güç kullanılarak değiştirilmeyeceğini öngören uluslararası prensipleri ihlal ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin sınırların güç kullanılarak değiştirilmeyeceğine ilişkin maddeyi Rusya'nın da kabul ettiğini hatırlatan Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"1940 Welles Deklarasyonu'nda olduğu gibi ABD, Kremlin'in uluslararası hukuka aykırı olarak güçle elde ettiği topraklar üzerinde egemenlik iddiasında bulunmasını reddettiğine yönelik politikasını yeniden teyit ediyor. ABD, müttefikleri, ortakları ve uluslararası toplumla birlikte Rusya'nın Kırım'ı ilhak etme girişimini reddediyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanana kadar bu politikasını sürdürmeyi vadediyor."

Rusya'ya "uluslararası hukuka uyma ve Kırım'ı işgalden vazgeçme" çağrısı yapan Pompeo, "Rusya, büyük bir ulusa yakışmayacak şekilde davrandı ve kendini uluslararası toplumda yalnızlaştırmayı seçti." ifadelerini kullandı.

Pompeo, bugün Senato Dışilişkiler Komitesi'nde katıldığı oturumda da aynı ifadeleri kullandı.

Welles Deklarasyonu, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin, Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve Letonya'yı işgal etmesi üzerine, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Summer Welles tarafından 23 Temmuz 1940'ta yayımlanmış ve burada söz konusu işgal reddedilmişti.

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ABD Kırım pompeo Rusya

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