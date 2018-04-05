ABD'den Kunduz saldırısı hakkında henüz resmi bir açıklama yok

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminden, Afganistan Hava Kuvvetlerinin 2 Nisan'da Kunduz vilayetinde düzenlediği hava saldırısında sivillerin de öldüğü yönündeki haberlere rağmen henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırının üzerinden üç gün geçtiği halde AA'nın sorularına rağmen henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Savunma Bakanlığı ise AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda herhangi bir rollerinin olmadığını belirtti.

Her platformda sivil ölümleri konusunda "hassas" olduklarını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından kendilerine yöneltilen yazılı sorular üzerine, "Sorularınızı Afgan hükümetine yöneltin." açıklamasını yapmakla yetindi.

Daha sonra ise Bakanlıktan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin haberleri takip ettiklerini ifade ederek, "Sivil ölümlerinin olduğu yönündeki iddiaları ciddiye alıyoruz ve masum insanların hayatlarını kaybetmesinden üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki söz konusu olayda ABD birliklerinin de saldırıyla ilişkilendirmesine tepki gösterdi. Bakanlık, salı günü yazılı olarak verdiği cevapta, "Afganistan'daki ABD güçleri Kunduz'da herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmedi. Bunun aksini iddia etmek doğru değildir." değerlendirmesini yaptı.