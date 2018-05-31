ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile yaptığı görüşmede ilerleme kaydettiklerini belirtti, ancak ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Pompeo, Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaklaşık 90 dakika süren görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ''Bu görüşmelerin ardından doğru yönde ilerlediğimize inanıyorum.'' dedi.

Kuzey Koreli muhatabının, Kim Jong-un'un mektubunu Trump'a iletmek üzere Washington'a gitmeyi planladığını belirten Pompeo, zirvenin başarılı olmasının ABD ve Kuzey Kore'ye barış, refah ve güvenlik getireceğini ifade etti.

Bu fırsatın kaçırılmasının büyük bir trajedi olacağını söyleyen Pompeo, ''Görüşmelerimde ABD'nin amacının Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahtan arındırılması olduğunu çok net bir şekilde ilettim.'' diye konuştu.

- "Hayatta bir kez ele geçecek bir fırsat"

Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanmayı kabul etmesi durumunda Kuzey Kore'yi aydınlık bir yolun beklediğini kaydeden Pompeo, hayatta bir kez ele geçecek bu fırsatın yakalanması ve görüşmelerin başarılı olmasının "tarihi" olacağını ifade etti.