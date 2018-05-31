HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'den "Kuzey Kore ile görüşmeler doğru yönde ilerliyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Bu görüşmelerin ardından doğru yönde ilerlediğimizden eminim" - "(Trump-Kim zirvesinin yapılıp yapılmayacağı) Bilmiyorum, ancak son 72 saatte koşulları belirlemeye yönelik iyi bir ilerleme kaydettik" - "Bu, günler ve hatta haftalar sürecek bir süreç olacak, zor anlar ve zamanlar olacak"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile yaptığı görüşmede ilerleme kaydettiklerini belirtti, ancak ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Pompeo, Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaklaşık 90 dakika süren görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ''Bu görüşmelerin ardından doğru yönde ilerlediğimize inanıyorum.'' dedi.

Kuzey Koreli muhatabının, Kim Jong-un'un mektubunu Trump'a iletmek üzere Washington'a gitmeyi planladığını belirten Pompeo, zirvenin başarılı olmasının ABD ve Kuzey Kore'ye barış, refah ve güvenlik getireceğini ifade etti.

Bu fırsatın kaçırılmasının büyük bir trajedi olacağını söyleyen Pompeo, ''Görüşmelerimde ABD'nin amacının Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahtan arındırılması olduğunu çok net bir şekilde ilettim.'' diye konuştu.

- "Hayatta bir kez ele geçecek bir fırsat"

Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanmayı kabul etmesi durumunda Kuzey Kore'yi aydınlık bir yolun beklediğini kaydeden Pompeo, hayatta bir kez ele geçecek bu fırsatın yakalanması ve görüşmelerin başarılı olmasının "tarihi" olacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki sürecin bir anda sonuçlanmasının beklenmemesi gerektiğini dile getiren Pompeo, "Bu, günler ve hatta haftalar sürecek bir süreç olacak, zor anlar ve zamanlar olacak.'' dedi.

12 Haziran'da Singapur'da zirvenin yapılıp yapılmayacağına yönelik bir soruya ise Pompeo, ''Bilmiyorum, son 72 saatte (görüşmenin) koşulları belirlemeye yönelik iyi bir ilerleme kaydettik." yanıtını verdi.

Sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da görüşme ihtimaline ilişkin, "Umuyorum ki (Kim Jong-un ile) ayın 12'sinde görüşmemiz olacak. Ancak bu, her şeyin bir toplantıda halledileceği anlamına gelmiyor, belki ikinci veya üçüncü tur görüşmeler olabilir. Belki de hiçbir görüşme olmaz." açıklamasını yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, ikilinin cuma günü Washington'a gelmelerini beklediğini belirterek "Kuzey Kore ile gayet iyi gidiyoruz. Sanıyorum cuma günü Washington'a gelecekler ve Kim Jong-un'dan bana gelen bir mektubu iletecekler. Şu anda o mektubu görmeyi bekliyorum." şeklinde konuşmuştu.

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı
"Dolar daha da düşecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong Chol Trump

En Çok Okunan Haberler

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

İlginizi Çekebilir

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.