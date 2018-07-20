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ABD'den Kuzey Kore yaptırımlarının hafifletilmesi taleplerine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:37 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Yaptırımların sıkı bir şekilde uygulanması bu hedefe ulaşmamızda kritik öneme sahip" - "(Nükleer görüşmeler) İlerleme var. Önümüzdeki süreç kolay değil zaman alacak"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlanmasının başarılı olabilmesi için Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının sıkı bir şekilde uygulanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore ile yapılan nükleer silahsızlanma görüşmelerine ilişkin ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendiren Pompeo, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin de Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlanması konusunda hemfikir olduğunu belirten Pompeo, ''Yaptırımların sıkı bir şekilde uygulanması bu hedefe ulaşmamızda kritik öneme sahiptir.'' dedi.

Kuzey Kore'yi yasa dışı yollarla rafine petrol tedarik ederek yıllık kotayı aşmak ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal etmekle suçlayan Pompeo, Kuzey Kore'nin gemiden gemiye transferler yoluyla yasa dışı yollarla en az 89 kez rafine petrol tedarik ettiği belirtti.

Pompeo, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda yürüttükleri ikili görüşmelerde de ''İlerleme var. Önümüzdeki süreç kolay değil zaman alacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların uygulanmasının devam eden bir süreç olduğunu ve bunun sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasının sadece Amerikalılar tarafından değil dünyaca talep edildiğini kaydetti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Çin ve Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarının hafitletilmesini istediği ancak ''Bu görüşmeleri desteklemenin en iyi yolunun yaptırımları gevşetmemek'' olduğunu ifade etti.

Haley, ''Kuzey Kore nükleer silahsızlanma için verdiği sözleri tutana dek hiçbir şey yapamayız.'' dedi.

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom ise Pompeo ile görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Pompeo'nun konsey temsilcilerine Kuzey Kore'ye yaptırımların hafifletilebilmesi için Pyongyang'ın ''somut adımlarını'' görmek istediklerini söylediğini ifada etti.

- Trump-Putin görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Helsinki'deki zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet etmesine ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:

''Ülkelerimizin birbiriyle yaşadığı sorunları çözmek için Başkan Trump ve Başkan Putin'in diyaloğu sürdürmesi, ABD halkı için son derece değerli ve çok da mantıklı olduğu görüşündeyim. Bu toplantının sonbaharda olacacağından umutluyum."

-''Suriyeli mülteciler doğru zamanda gönüllü evlerine dönebilmeli''

Trump'ın Putin ile Suriye krizi ve mültecilerin geri dönüşü konularını da ele aldığını söyleyen Pompeo, "Mültecilerin doğru zamanda gönüllü bir mekanizma yoluyla evlerine dönebilmeleri önemli.'' ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore Mike Pompeo

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