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ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 07:02 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Kuzey Kore hükümeti, kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kuala Lumpur Havaalanı'nda (Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi) Kim Jong-nam'ı öldürtmüştür"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin öldürülmesiyle ilgili olarak Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırım kararına Kim Jong-nam suikastı gerekçe gösterildi.

"Kuzey Kore hükümeti, kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kuala Lumpur Havaalanı'nda Kim Jong-nam'ı öldürtmüştür." ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İki kadın ajanın, havaalanında Kim Jong-nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediği ifade edilmişti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı ABD Yaptırımları ABD-Kuzey Kore gerilimi

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