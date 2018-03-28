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ABD'den Libya'da hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 21:22 | Son Güncelleme

ABD Afrika Komutanlığı Libya’nın Ubari bölgesinde pazar günü düzenledikleri saldırıda Mağrip El Kaidesi’nin üst düzey elebaşlarından Ebu Davud dahil iki örgüt mensubunun öldürüldüğünü açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Libya'da düzenlediği bir hava saldırısında Mağrip El Kaidesi (AQIM) üst düzey elebaşlarından Musa Ebu Davud dahil iki El-Kaide mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM’dan yapılan açıklamada saldırının 24 Mart'ta Libya’nın güney batısında yer alan Ubari bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıya ilişkin operasyon raporu ve hasar tespiti tamamlandı ve Komutanlık Davud’un ölümünü teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda herhangi bir sivil kaybının olmadığı iddia edilen açıklamada Ebu Davud’a ilişkin El Kaide için militan toplama, lojistik destek, fon ve silah sağlama işlerinde destek olduğu bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AFRICOM Libya Mağrip El-Kaidesi

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