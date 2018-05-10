ABD'den Malezya seçimleri açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Malezya'da genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Malezya halkını tebrik ettiğini bildirdi.

Bakanlık, Malezya'da Mahathir Muhammed'in seçimleri kazanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malezya halkını zorlu geçen seçimlere katılımlarından dolayı tebrik ediyoruz. Bütün partilerden, şehirlerden, farklı geçmişlerden insanların katılımıyla bütün Malezyalılar bu seçim sürecine dahil oldu ve barışçıl, çoşkulu bir seçim gerçekleşti. Bütün kurumların görevlerini devam ettirerek resmi sonuçları federal anayasaya ve halkın iradesine uyarak hazırlamasını umut ediyoruz."

Mahathir, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada mecliste çoğunluğu sağlamak için gereken 112 sandalyenin üzerinde bir destek sağladıklarını belirterek, zaferini ilan etmişti.

Malezya Seçim Komisyonu Başkanı Tan Sri Mohd Haşim Abdullah ise oyların sayımına başlanmasının ardından tüm seçim bölgelerinden yeterli verilerin toplanamaması nedeniyle resmi sonuçların açıklanması için zamana ihtiyaç duyduklarını bildirmişti.

1981-2003 yılları arasında başbakanlık yapan Mahathir, Malezya'da en uzun dönem bu görevi yürüten siyasetçi ünvanına sahip.

Mahathir'in görevi döneminde Malezya ekonomik alanda yaptığı atılımlarla uluslararası alanda rol model haline gelmişti.

