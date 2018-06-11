ABD'den Meksikalı uyuşturucu baronuna yaklaşık yarım asırlık ceza

ATLANTA (AA) - ABD'nin Atlanta kentinde mahkeme, Meksikalı uyuşturucu karteli lideri ''La Barbie'' lakaplı Edgar Valdez Villarreal'e 49 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, Meksika'nın 2015 yılında çoğu uyuşturucu ve silah ticareti suçlarından aranan 12 kişiyle birlikte ABD'ye iade ettiği Edgar Valdez Villarreal'i, ABD'de 49 yıl hapis ve 192 milyon dolar para cezasına çarptırdı.
44 yaşındaki Valdez, Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu dolu kamyonlar getirmek ve milyonlarca dolarlık parayı Meksika'ya geri göndermekten suçlu bulundu.
Meksika'da 2010 yılında tutuklanan ve 2015'te ABD'ye iade edilen Valdez, 2016 yılında, hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmişti.
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