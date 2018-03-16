ABD'den Menbiç açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile Menbiç konusundaki görüşmelerini sürdürdüklerini ve bir anlaşmaya varmak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Sözcü Nauert, bakanlıktaki günlük basın brifinginde Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve Menbiç konusundaki görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, "Türkiye ile (Menbiç konusunda) birçok görüşme yapıyoruz. Geçen hafta Türk yetkililerle 1,5 gün süren toplantılar yaptık. Bir anlaşmaya varmak için halen çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Afrin operasyon alanımız değil"

"Afrin'de sivillerin öldürüldüğü" yönündeki iddiayı gündeme getiren bir basın mensubunun sorusuna da yanıt veren Sözcü Nauert, bu iddiaların doğruluğunu tasdik edemeyeceklerini belirtti. Nauert, "Bildiğiniz gibi biz Afrin bölgesinde operasyon yapmıyoruz, orası operasyon alanımız değil." dedi.

"Afrin'e yönelik harekatın, ABD'nin önceliği olan DEAŞ ile mücadeleden gözleri kaydırdığını" iddia eden Nauert, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Suriye genelindeki ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığı şeklindeki sözlerini yineledi.