ABD'den Nikaragualı yetkililere vize kısıtlaması

WASHINGTON (AA) - ABD, orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, insan hakları ihlalleri ile suçlanan polis ve hükümet yetkililerine seyahat yasağı getirmeye hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nikaragua'da nisan ayında patlak veren hükümet karşıtı protesto gösterilerine karşı düzenlenen son zamanlardaki ölümcül şiddet olaylarından sorumlu yetkililere vize kısıtlamalarının uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nikaragua'da demokrasiye zarar veren ve insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilere vize kısıtlamaları uygulamaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Nikaragua halkına karşı, polis ve "hükümet yanlısı haydutlar" tarafından uygulanan şiddetin, kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, bunun insan haklarının bariz ihmal edildiğini gösterdiği vurgulandı.

Bakanlık, yetkililerin kim olduğuna ilişkin açıklama yapmazken, vize kısıtlamasından kaç kişinin etkileneceğiyle ilgili bilgi paylaşmadı ancak vize kısıtlamasından etkilenecek olanlar arasında Managua, Leon, Esteli ve Matagalpa gibi kentlerindeki Ulusal Polis yetkilileri, belediye yetkilileri, en az bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi bulunduğuna dikkat çekildi.