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ABD'den Nikaragualı yetkililere vize kısıtlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

ABD'den Nikaragualı yetkililere vize kısıtlaması

WASHINGTON (AA) - ABD, orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, insan hakları ihlalleri ile suçlanan polis ve hükümet yetkililerine seyahat yasağı getirmeye hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nikaragua'da nisan ayında patlak veren hükümet karşıtı protesto gösterilerine karşı düzenlenen son zamanlardaki ölümcül şiddet olaylarından sorumlu yetkililere vize kısıtlamalarının uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nikaragua'da demokrasiye zarar veren ve insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilere vize kısıtlamaları uygulamaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Nikaragua halkına karşı, polis ve "hükümet yanlısı haydutlar" tarafından uygulanan şiddetin, kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, bunun insan haklarının bariz ihmal edildiğini gösterdiği vurgulandı.

Bakanlık, yetkililerin kim olduğuna ilişkin açıklama yapmazken, vize kısıtlamasından kaç kişinin etkileneceğiyle ilgili bilgi paylaşmadı ancak vize kısıtlamasından etkilenecek olanlar arasında Managua, Leon, Esteli ve Matagalpa gibi kentlerindeki Ulusal Polis yetkilileri, belediye yetkilileri, en az bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi bulunduğuna dikkat çekildi.

Vize kısıtlamasının Nikaragua halkına değil belirli yetkililere yönelik olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Durumu izlemeye ve gerektiğinde ek adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezi, nisandan bu yana hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 129'a ulaştığını bildirdi.

Hükümet, şiddet olaylarından göstericileri sorumlu tutarken, muhalefet ise iktidar yanlısı silahlı grupların sokaklarda protestoculara ateş açtığını, geceleri şehirde dolaşarak soygunlar yaptığını ve halkı taciz ettiğini iddia ediyor.

Nisanda hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nikaragua vize kısıtlamaları

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