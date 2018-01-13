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ABD'den ortalığı karıştıracak ziyaret! PKK elebaşlarıyla görüştü!

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 11:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki yerleşimleri ziyaret etti. Heyet, PYD/PKK'nın sözde eşbaşkan yardımcısı Aldar Halil, Kandil'den gelen örgüt elebaşları Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştü.

ABD'den ortalığı karıştıracak ziyaret! PKK elebaşlarıyla görüştü!

Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti dün PYD/PKK'nın sözde eşbaşkan yardımcısı Aldar Halil, Kandil'den gelen örgüt elebaşları Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştü. Görüşmede terör örgütü mensupları, Amerikalı yetkililere Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini iletti. Heyet daha sonra Aynularab'a (Kobani) geçerek, PYD/PKK'nın paravan örgütü SDG'nin sözde genel komutanı Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile toplantı yaptı.
ABD heyeti, terör örgütünün Rakka'nın yönetimini sivillerdeymiş gibi göstermek amacıyla kurduğu Rakka meclisi üyeleriyle de bir araya gelerek, harabeye dönen kentin yeniden inşasını görüştü.

Kandil kadrosunun öne çıkan isimlerinden Cilo, PYD/PKK adına uzun süredir silahlı eylemleri yönetiyor. Amerikalı yetkililer saha operasyonlarını, büyük ölçüde Cilo üzerinden yürütüyor. Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, AA'ya yaptığı açıklamada, "Cilo ile ABD yönetimi arasında tam bir koordinasyon olduğunu" söylemişti. Martin, ABD'yi Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen Astana toplantılarında temsil eden Amerikan heyetinide yer almış ancak son toplantıya katılmamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kandil PYD/PKK

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
"_Suriyede ikinci bir Kandilin oluşturulmasına Türkiye İzin Vermemelidir" deyişimizin Üzerinden tam BEŞYIL geçti Reis in Suriye de ki tek hatâsı şu_ Uçuşa yasak Bölge için iki yıl ABD de ile beraber harekat düzenlemek için bekledi En Baştan Girecektik Suriyeye ve GÜVENLİ BÖLGEYİ BİZ KURACAKTIK.. Tıpkı Cerablus ve El Bab ta yaptığımız gibi.. Bu sayede 4 Milyon Suriyelide Türkiyeye geçmiş olmazdı Ama neden gecikildiği 15 Temmuzda bellioldu Memleketette O KADAR ÇOK ABD Köpeği varmışki yeni anlayabildik
@palermo544 sen çok film izlıyosun biraz kısıtlaa
İnsanları bir arada tutan tek şey barıştır.Bu coğrafyanın tek çaresi adaletli insan hak ve hukukuna dayalı bir barışın olmasıdır.Irkçı ve kinci dincilik zihniyetiyle bir yere varılmadı varılmazda.
Bunlar görüşür de Mit ne işe yarar? Tek tek bunların kellesini almaktan aciz mi?
@nurettin07 en son almaya çalışan mitciler suan kandilde esir ve hükümetten tek bir açıklama tok tv lerde tek bir haber yok olan onlara oldu sende burda boş boş otuyorsun
Acayıp olan ne var bunda, Kuslar Kuslarla, Domuzlar Domuzlarla, Kopekler Kopeklerle, Balıklar Balıklarla, Terorıstlerde Terorıstlerle Yasar gayet normal degılmı,
"_Suriyede ikinci bir Kandilin oluşturulmasına Türkiye İzin Vermemelidir" deyişimizin Üzerinden tam BEŞYIL geçti Reis in Suriye de ki tek hatâsı şu_ Uçuşa yasak Bölge için iki yıl ABD de ile beraber harekat düzenlemek için bekledi En Baştan Girecektik Suriyeye ve GÜVENLİ BÖLGEYİ BİZ KURACAKTIK.. Tıpkı Cerablus ve El Bab ta yaptığımız gibi.. (Ve AFRİN de de yapacağımız gibi) Bu sayede 4 Milyon Suriyelide Türkiyeye geçmiş olmazdı Ama neden gecikildiği 15 Temmuzda bellioldu Memleketette O KADAR ÇOK ABD Köpeği varmışki yeni anlayabildik
KUZEY IRAKTA ALANLARI GÖRDÜK, BARZANİ YALAMASINI, ŞİMDİ SIRA BUNLARDA. İT SÜRÜLERİ. ASLINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖRİSTİ ABD VE ONUN YAMAĞI İSRAİL.
TERÖRÜN KURUCU VE HAMİSİ ZALİMLER SÜRÜSÜ ABD YÖNETİCİLERİ İNŞALLAH BU TERÖR SİZİN SONUNUZU GETİRİR ; Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Resûlüm!) Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.” (İbrâhim, 42) • Zalimler için yaşasın cehennem
@eylence_2006 eylence sınırımızda Kürt halkının statü elde etmeleri hem ülkemiz hemde coğrafyamız için barışçılbir gelecek demektir.Onun için terör sizin beyninizdeki ırkçı ve kinci dincilik zavalılığıdır.
Cumhuriyet tarihinde sınırlarımızda 1 tane bile kürdistan kurulmamışken 15 yıllık akp döneminde suriye ve ırakta 1 değil 2 tane kuruldu. Gerçekten hayaldi gerçek oldu.
@mazlumx68 Mazlum bey dünya gerçekleriyle buluşuyor,ordaki Kürtlerin bir statü elde etmeleri inanki ülkemiz ve coğrafyamız için bir güzel gelecek demektir.
ÇATLASAN DA PATLASAN DA KURULACAK Sürekli olarak barbar İslamcıların kölesi olarak zulüm görmeye sömürgesi olmaya devam EDEMEZ!..
Eeeey ler bir gece ansızın gelebilirizler sadece gaz almaktan öteye geçmez geçemez durmak yok öyle veye böyle bop olacak alınan madalyanın gereği yapılacak
ABD NİN DÜMEN SUYUNDA OLANLAR GÖRÜN
Abd ye güvence verip vize engelini kaldıranlar neyin güvencesini verdiniz anlatın bu halka sonra antiamerikancılık yapıp kafa tutun yemezler
Elli milyonluk bir Halk, Yüzyıllarca faşist islami yönetimlerin kölesi olarak KALAMAZ
Suriyedeki bu pislikleri bizm topraklarımızdan geçirip oraya geçiren bu iktidardı..hatta caber kalesini bu itlerle kaçıranda bu iktidardı şimdi şikayet edende bu iktidar..
bu abd nın yaptığı hainlikler bir gün inşallah yoluna gelecek, allah onlardan bu cinliklerininin hesabını soracak ve aradığı belasını bulacak.
şimdi abedenin işi zor budan sonra eyyyy amerika diyeceğiz abdye kredi vermicez üslerini kaldırıcaz işçilerini çalıştırmıcaz ülkemize gelenlere arapça öğretmicez daha sayalımmı
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