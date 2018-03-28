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ABD'den Polonya'ya 4,75 milyar dolarlık patriot satışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Polonya ve ABD arasında patriot hava ve füze savunma sistemi sözleşmesi imzalandı

VARŞOVA (AA) - Polonya, patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki ve ABD'nin Varşova Büyükelçisi Paul W. Johnson'un katıldığı törende, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sözleşmeyi imzaladı.

Blaszczak, yaptığı açıklamada, 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşmenin, Polonya ordusunun tarihindeki en büyük satın alma olduğunu ve ülkesinin patriot hava ve füze savunma sistemi ile ileri teknolojiye ulaştığını söyledi.

Başbakan Morawiecki ise ''Polonya'nın güvenliğinin güçlendirilmesi, Orta Avrupa'nın da güvenliğini güçlendirir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Johnson da Polonya'nın Washington ile ikinci parti Patriot, 360 derecelik radar, düşük maliyetli avcı füzeler konusunda da pazarlık yürüttüğünü belirtti.

Anlaşmaya göre ilk sevkiyatın 2022 yılında yapılması ve sistemle ilgili bazı donanımların Polonya'da üretilmesi öngörülüyor.

Polonya basınındaki haberlere göre, patriot hava ve füze savunma sistemi ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığının geçen yıl yaptığı açıklamada, meblağın 10,5 milyar dolar olarak belirtildiğini ama Polonya Hükümeti'nin pazarlık yaparak indirim sağladığı belirtildi.

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ABD patriot Polonya

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