HABER

ABD'den Rumlar'a doğalgaz desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:12 | Son Güncelleme

AKDENİZ'deki doğalgaz geriliminin ardından Ada'ya gelen ABD Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Kıbrıs yönetimine doğalgaz desteği verdi. Mitcell, ABD hükümetinin 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Akdeniz'deki) Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan doğal zenginlik dâhil kendi doğal kaynaklarını geliştirilmesi hakkını desteklediğini belirtti.

ABD'den Rumlar'a doğalgaz desteği

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- AKDENİZ'deki doğalgaz geriliminin ardından Ada'ya gelen ABD Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Kıbrıs yönetimine doğalgaz desteği verdi. Mitcell, ABD hükümetinin 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Akdeniz'deki) Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan doğal zenginlik dâhil kendi doğal kaynaklarını geliştirilmesi hakkını desteklediğini belirtti. Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinden sonra açıklamalar yapan ABD'li yetkili, "Anastasiades’e ABD ile 'Kıbrıs Cumhuriyeti' arasında sağlanan strateji işbirliği için memnuniyetimi ifade ettim" dedi. Wess Mitchell, ABD'nin, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini ifade etti.
UZUN SÜREN DOSTLUK
"Anastasiades’e ayrıca, ABD hükümetinin Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki taraflı federal bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki desteğimizi de tekrarladım" diyen Mitchell, “'Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı destekleyici bir politika yürütüyoruz ve uzun süren dostluk ilişkilerimize önem veriyoruz" diye konuştu.
ABD'li yetkili KKTC'de de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

FOTOĞRAFLI

Sürekli telefona bakan kadın ölümden döndüSürekli telefona bakan kadın ölümden döndü
Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı

PKK çöküşte! Afrin’den kaçıyorlar

PKK çöküşte! Afrin’den kaçıyorlar

Hrant Dink davasında ilginç diyalog! 'Sen zaten tahliye oldun!'

Hrant Dink davasında ilginç diyalog! 'Sen zaten tahliye oldun!'

Ankara Anlaşması nedir? İngiltere'de oturma izni şartları değişti mi?

Ankara Anlaşması nedir? İngiltere'de oturma izni şartları değişti mi?

Başbakan Yıldırım: Diyanet Akademisi kuruyoruz

Başbakan Yıldırım: Diyanet Akademisi kuruyoruz

HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!

HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.