HABER

ABD'den Rusya'ya çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell: - "Rusya'yı, silahlı kuvvetlerini çatışmadan önceki pozisyonlara çekmeye, Gürcistan toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya'nın özgür devletler olarak tanımasını iptal etmeye ve bu bölgelere insani yardım sağlamaya çağırıyoruz"

TİFLİS (AA) - ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'yı, Gürcistan'daki silahlı kuvvetlerini çekmeye davet etti.

Mitchell, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden ve bu yıl 3. kez düzenlenen NATO-Gürcistan Kamu Diplomasisi Forumu'nda konuştu.

ABD yönetiminin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiğini ifade eden Mitchell, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gürcistan'ın NATO üyesi olmasına ilişkin bildirgeyi desteklediğini kaydetti.

Mitchell, "Başkan Trump, NATO'nun 2008 yılı Bükreş Zirvesi bildirgesini destekliyor ve NATO üyelerini bu yönde üstlendikleri yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyor." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de bu konuda Gürcistan'a somut destek verdiğini hatırlatan Mitchell, Gürcistan'ın NATO üyeliğinin Rusya veya herhangi üçüncü ülkeye bağlı olmadığını, bunun tamamen Gürcistan'ın kararı olduğunu belirtti.

Mitchell, "Kendi geleceğine sadece Gürcistan karar verebilir. Gürcistan'ın NATO üyeliği konusunda hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmamaktadır." dedi.

Rusya'nın, Gürcistan'ın toprakları olan olan Abhazya ve Güney Osetya'yı sözde devletler olarak tanımasına değinen Mitchell, Rus silahlı kuvvetlerinin Rusya-Gürcistan arasında 2008 yılında yaşanan savaş öncesindeki noktalara dönmesi gerektiğini vurguladı.

Mitchell, "Rusya'yı, silahlı kuvvetlerini çatışmadan önceki pozisyonlara çekmeye, Gürcistan toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya'nın özgür devletler olarak tanımasını iptal etmeye ve bu bölgelere insani yardım sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklamaTarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklama
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklamasıErdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NATO-Gürcistan Kamu Diplomasisi Forumu

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

İlginizi Çekebilir

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.