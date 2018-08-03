HABER

ABD'den Rusya'ya Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:05 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı, nükleer programı nedeniyle ambargo uygulanan Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını delmekle suçladı - Haley: - "Rusya eylemleriyle yaptırımları ihlal ederken, Güvenlik Konseyi'ndeki sözleriyle yaptırımlara destek veremez"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı, nükleer programı nedeniyle ambargo uygulanan Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı.

Haley, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'nın yurt dışındaki Kuzey Koreli işçilere BM yaptırımlarına rağmen çalışma izni verdiğine yönelik ''endişe verici güvenilir raporlar'' olduğunu ifade etti.

Nükleer silahlarından tamamen arınmadan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların hafifletilmeyeceğini belirten Haley, ''Lafla peynir gemisi yürümez. Rusya eylemleriyle yaptırımları ihlal ederken, Güvenlik Konseyi'ndeki sözleriyle yaptırımlara destek veremez.'' değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rusya'nın BM yaptırımlarına rağmen geçen eylül ayından bu yana 10 binden fazla Kuzey Koreliye çalışma izni verdiğini iddia etmişti.

Çalışma Bakanlığının kayıtlarına göre ise bu sene en az 700 Kuzey Koreliye çalışma izni verildiği belirtilen haberde, ABD'li yetkililerinin Rusya'nın BM yaptırımlarını ihlal etmiş olabileceğini söylediği, BM yetkililerinin ise olası ihlalleri araştırdığı aktarılmıştı.

BM Güvenlik Konseyinin Eylül 2017'de Kuzey Kore'ye yönelik aldığı "ekonomik yaptırım" kararıyla çalışma izinlerine kısıtlama getirilmişti. Bu kararda "Yurt dışındaki Kuzey Koreliler çalışma izinlerinin süresi doluncaya kadar istihdam edilebilecek ancak işçilerin çalışma izinleri tekrar yenilenmeyecek." maddesi yer almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, 100 bin Kuzey Koreli işçi yurt dışında çalışıyor. Uzmanlar ise yaptırımlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Kim Jong-un rejiminin ülkeye döviz girişi sağlanması için yurt dışına çalışmaya gönderdiği Kuzey Kore vatandaşlarının yılda 2 milyar dolara yakın gelir elde ettiğini belirtiyor.

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdiCHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi
İstanbul'da asayiş denetimleriİstanbul'da asayiş denetimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore Rusya

En Çok Okunan Haberler

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul'da dev operasyon!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.