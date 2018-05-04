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ABD'den siber güvenliğe bağımsız komutanlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 23:26 | Son Güncelleme

ABD ordusunda Stratejik Kuvvetler Komutanlığına bağlı bir alt komutanlık olan Siber Güvenlik Komutanlığı, bağımsız bir komutanlığa yükseltildi - Bu adımla ABD'nin küresel siber operasyonlarında önemli artış olması bekleniyor - Siber Güvenlik Komutanı, bundan sonra doğrudan Savunma Bakanı Mattis'e bağlı olacak - Komutanlığın personel sayısı yaklaşık 800'den 6 bin 200'e çıkarılacak

WASHINGTON (AA) - ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığına bağlı bir alt komutanlık olan Siber Güvenlik Komutanlığı, bugün itibarıyla Amerikan ordusunda "muharip komutanlık" olarak bilinen bağımsız bir komutanlığa yükseltildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayında verdiği talimatla Siber Güvenlik Komutanlığının, bir alt komutanlıktan bağımsız bir komutanlığa dönüştürülmesi süreci bugün komutanlıktaki resmi devir teslim töreniyle gerçekleştirildi.

Mevcut Siber Güvenlik Komutanı Oramiral Mike Rogers'ın emekliye ayrılmasıyla yerine orgeneral rütbesine çıkarılan Paul M. Nakasone getirildi.

Görev değişimiyle komutanlığın resmi olarak "muharip komutanlık" seviyesine çıkarıldığı bildirildi.

Böylece, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesinde "savaş alanı" olarak tanımladığı siber güvenlikle ilgili fiili adım atıldı.

- Eylül'e kadar personel sayısı 6 bin 200'e çıkarılacak

Halihazırda Stratejik Kuvvetler Komutanına karşı sorumlu olan Siber Güvenlik Komutanı ise bu adımla birlikte doğrudan Savunma Bakanı Jim Mattis'e bağlı olacak.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Siber Güvenlik Komutanlığının dönüşümü eylülün sonuna kadar tamamlanmış olacak. Buna göre, komutanlığın personel sayısı yaklaşık 800'den 6 bin 200'e çıkarılacak.

- Daha fazla küresel siber güvenlik operasyonlarının habercisi

Siber Güvenlik Komutanlığı, aynı çatı altında bulunduğu Ulusal Güvenlik Ajansından da (NSA) ayrılırken, bu adımla ABD'nin küresel siber operasyonlarında önemli bir artış olması bekleniyor.

- Uzun zamandır tartışma konusuydu

Eski Başkan Barack Obama'nın 2009'da kurduğu Siber Güvenlik Komutanlığının durumu, son yıllarda özellikle de kongredeki tartışmalarda sık sık gündeme geliyordu.

Terör örgütü DEAŞ'ın internet üzerinden propaganda yapması, Kuzey Kore, Çin ve Rusya'dan bilgisayar korsanlarının ABD veri tabanlarına saldırması bu tartışmaları daha da alevlendirmişti.

ABDli yetkililer Siber Güvenlik Komutanlığının da Merkez Kuvvetler, Avrupa, Afrika, ve Pasifik Kuvvetleri gibi bağımsız muharip komutanlık olması gerektiğini savunuyordu.

- ABD'de 11 muharip komutanlık bulunuyor

Amerikan ordusunda bölge ve misyon olarak iki kategoride toplam 10 bağımsız muharip komutanlık bulunuyor.

Bölgesel olarak Merkez Kuvvetler, Avrupa Kuvvetleri, Afrika Kuvvetleri, Pasifik Kuvvetleri, Güney Saha ve Kuzey Saha Komutanlıkları olarak altı komutanlık bulunuyor.

Misyonlarına göre de nükleer silahlardan sorumlu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, küresel özel kuvvet operasyonlarından sorumlu Özel Harekat Komutanlığı ile Nakliye ve İkmal Komutanlığı yer alıyor.

Siber Güvenlik Komutanlığı ise bu komutanlıklara 10'uncu muharip komutanlık olarak katıldı.

Bu komutanlıkların bütçe ve planlamaları Pentagon bütçesi altında ancak ayrı başlıklar olarak hazırlanıyor.

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