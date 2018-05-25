HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'den Somali'de hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 01:39 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyindeki hava saldırısında terör örgütü Eş-Şebab üyesi 10 kişi öldürüldü

MOGADİŞU (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelede iş birliği kapsamında Somali hükümeti ile koordineli şekilde Mogadişu'nun 20 kilometre güneybatısında Eş-Şebab örgütüne ait bir mevziye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 10 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü ifade edildi.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltındaSivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadıCumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Somali

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'de denize düşen asker bulunamadı

Sarıyer'de denize düşen asker bulunamadı

Avukatın üzerine yürüyen edilen hakime inceleme

Avukatın üzerine yürüyen edilen hakime inceleme

Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında

Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.