ABD'den Somali'de hava saldırısı

MOGADİŞU (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin kuzeydoğusunda terör örgütü Eş-Şebab'a karşı geçen cumartesi günü gerçekleştirdikleri hava saldırısında 27 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.
AFRICOM'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Puntland vilayetine bağlı Bosaso kentinin 26 mil güneybatısında yer alan bölgede, Eş-Şebab örgütüne ait mevziye geçen cumartesi günü hava saldırısı düzenlendiğini bildirildi.
Saldırıda 27 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü duyurulan açıklamada, Somali hükümeti ile koordineli düzenlenen operasyonda sivil kaybın yaşanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca ABD güçlerinin, Amerikan vatandaşlarını savunmak ve terör tehditlerini başarısızlığa uğratmak için Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ile iş birliği içinde elindeki bütün imkanları kullanmaya devam edeceği aktarıldı.
Bu operasyonun, ABD kuvvetlerinin, bu yıl içinde Eş-Şebab örgütünü hedef aldığı ve örgütte en fazla kaybın yaşandığı hava saldırısı olduğu ifade edildi.
'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı
Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Tosun Paşa nerede çekildi?
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum