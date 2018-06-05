HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'den Somali'de hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 06:28 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeydoğusundaki hava saldırısında terör örgütü Eş-Şebab üyesi 27 kişi öldürüldü

MOGADİŞU (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin kuzeydoğusunda terör örgütü Eş-Şebab'a karşı geçen cumartesi günü gerçekleştirdikleri hava saldırısında 27 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Puntland vilayetine bağlı Bosaso kentinin 26 mil güneybatısında yer alan bölgede, Eş-Şebab örgütüne ait mevziye geçen cumartesi günü hava saldırısı düzenlendiğini bildirildi.

Saldırıda 27 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü duyurulan açıklamada, Somali hükümeti ile koordineli düzenlenen operasyonda sivil kaybın yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca ABD güçlerinin, Amerikan vatandaşlarını savunmak ve terör tehditlerini başarısızlığa uğratmak için Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ile iş birliği içinde elindeki bütün imkanları kullanmaya devam edeceği aktarıldı.

Bu operasyonun, ABD kuvvetlerinin, bu yıl içinde Eş-Şebab örgütünü hedef aldığı ve örgütte en fazla kaybın yaşandığı hava saldırısı olduğu ifade edildi.

PARTNERJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttuJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttu
10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür kayıp10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür kayıp
İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltıİstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Eş Şebab hava saldırısı Somali

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!

Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! (5 Haziran hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! (5 Haziran hava durumu)

10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür kayıp

10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür kayıp

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Bolu'da HDP binası önünde gerginlik

Bolu'da HDP binası önünde gerginlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.