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ABD'den Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Suriye hükümetinin, tansiyonun düşürülmesi kararının alındığı güneybatı bölgesinde yapacağı askeri operasyonlar çatışmaların daha da ileri bir seviyeye taşınması riskini barındırıyor. ABD'nin Suriye hükümetinin bu bölgede yapacağı ihlallere tepkisinin kesin ve uygun şekilde olacağını tekrar ediyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD, Suriye rejiminin ülkenin güneybatısında operasyon düzenlemeye hazırlandığına dair haberlerden kaygı duyduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejiminin ülkenin güneybatısında yapacağı bir operasyonun çatışmaları artıracağı vurgulandı.

Açıklamada, ABD, Ürdün ve Rusya'nın geçen yıl Vietnam'da, Suriye'nin güneybatısında tansiyonun düşürülmesi kararı aldığı bölge içinde Suriye rejiminin operasyon yapmaya hazırlandığına ilişkin haberlerden kaygı duyulduğu belirtildi.

ABD'nin bu bölgede çatışmaların durdurularak istikrarın sağlanması konusunda kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Suriye hükümetinin, tansiyonun düşürülmesi kararının alındığı güneybatı bölgesinde yapacağı askeri operasyonlar çatışmaların daha da ileri bir seviyeye taşınması riskini barındırıyor. ABD'nin Suriye hükümetinin bu bölgede yapacağı ihlallere tepkisinin kesin ve uygun şekilde olacağını tekrar ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Suriye

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