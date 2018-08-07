HABER

ABD'den Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 03:20 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "Suriye rejiminin binlerce siyasi suçluyu gözaltında öldürdüğü yönünde yakın zaman içerisinde açıklanan tebliğler, uluslararası toplumun korkularını doğruluyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin binlerce kişiyi gözaltında öldürdüğü yönündeki raporların, uluslararası toplumun rejime dair korkularını doğruladığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Suriye'de rejimin sivillere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert açıklamasında, "Suriye rejiminin binlerce siyasi suçluyu gözaltında öldürdüğü yönünde yakın zaman içerisinde açıklanan tebliğler, uluslararası toplumun korkularını doğruluyor. Şu asla unutulamaz; şiddete başvurmaksızın özgürlük ve hak talep eden, siyasi değişim isteyen on binlerce Suriyeli sivil, rejim tarafından sistematik bir şekilde tutuklandı, işkence edildi." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Nauert, ABD yönetiminin, Esed rejiminin sivilleri hedef almasını kınadığını vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin uluslararası toplumla çalışmalarını sürdürerek sorumlulara hesap verdireceğini ifade etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2011 yılından bu yana 13 bin 66 kişinin Esed rejimine bağlı güçlerin işkencelerine maruz kalarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Dışişleri Bakan yardımcıları belli olduDışişleri Bakan yardımcıları belli oldu
Bağcılar'da cinayet: 2 ölüBağcılar'da cinayet: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beşşar Esed rejimi gözaltı işkence Suriye

En Çok Okunan Haberler

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dışişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.