ABD'den Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin binlerce kişiyi gözaltında öldürdüğü yönündeki raporların, uluslararası toplumun rejime dair korkularını doğruladığını belirtti.
Bakanlık Sözcüsü Nauert, Suriye'de rejimin sivillere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Nauert açıklamasında, "Suriye rejiminin binlerce siyasi suçluyu gözaltında öldürdüğü yönünde yakın zaman içerisinde açıklanan tebliğler, uluslararası toplumun korkularını doğruluyor. Şu asla unutulamaz; şiddete başvurmaksızın özgürlük ve hak talep eden, siyasi değişim isteyen on binlerce Suriyeli sivil, rejim tarafından sistematik bir şekilde tutuklandı, işkence edildi." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Nauert, ABD yönetiminin, Esed rejiminin sivilleri hedef almasını kınadığını vurguladı.
Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin uluslararası toplumla çalışmalarını sürdürerek sorumlulara hesap verdireceğini ifade etti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2011 yılından bu yana 13 bin 66 kişinin Esed rejimine bağlı güçlerin işkencelerine maruz kalarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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