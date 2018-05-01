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ABD'den Suriye'de DEAŞ'a karşı "son operasyonlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "ABD, Küresel Koalisyon, yerel müttefikler ve SDG, DEAŞ'ın elinde bulundurduğu son bölgelere operasyonlar başlatıyor" - "NATO müttefikimiz Türkiye, partnerlerimiz İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan'la birlikte hareket ederek bu ülkelerin sınırlarının DEAŞ'a karşı güvenli olmasını sağlayacağız" - "ABD, gelecek politik anlaşmalarda Sünni Araplar, Kürtler, Hristiyanlar, Türkmenler ve diğer azınlıklar dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin isteklerinin karşılanması için çalışacak"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu son bölgelere operasyonlar başlattıklarını belirterek, "DEAŞ'ın Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkı terörize etmesinin sonuna geliyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Nauert, Suriye'de DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamada "ABD, Küresel Koalisyon, yerel müttefikler ve (PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana unsuru olduğu) Suriye Demokratik Güçleri (SDG), DEAŞ'ın elinde bulundurduğu son bölgelere operasyonlar başlatıyor." ifadesine yer verdi.

Çatışmaların zorlu geçeceğini belirten Nauert, ABD'ye, koalisyona ve yerel güçlere yönelik bir saldırı olması durumunda bu güçlerin savunulacağı vurgusu yaptı.

- "Sınırların DEAŞ'a karşı güvenli olmasını sağlayacağız"

"DEAŞ'ın Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkı terörize etmesinin sonuna geliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Nauert, şöyle devam etti:

"NATO müttefikimiz Türkiye, partnerlerimiz İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan'la birlikte hareket ederek bu ülkelerin sınırlarının DEAŞ'a karşı güvenli olmasını sağlayacağız. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin istikrarı için bölgesel partnerlerimizden daha fazla güç desteği, materyal ve kaynak desteği isteyeceğiz. Başkan'ın da (Donald Trump) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşmede belirttiği gibi Suriye'de kalıcı ve güçlü ayak izimizi bırakacağız. Bu şekilde DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin (Beşşar) Esed rejimi ya da İranlı destekçileri tarafından sömürülmesine izin vermeyeceğiz."

Cenevre sürecinin tekrar canlandırılacağına vurgu yapan Nauert, "ABD, gelecek politik anlaşmalarda Sünni Araplar, Kürtler, Hristiyanlar, Türkmenler ve diğer azınlıklar dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin isteklerinin karşılanması için çalışacaktır." ifadesini kullandı.

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