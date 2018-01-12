ABD’den Suriye’de siyasi geçiş planı vurgusu

Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 00:57 |2 saat önce

- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Satterfield -“Bugün, güvenilir bir anayasal reform ve seçim süreci dışında Suriye’de olacak hiçbir şeye meşruiyet tanınmaması gerektiğini destekleyen uluslararası bir konsensüs var. Bu gerek Moskova için olsun gerekse rejim için olsun hiçbir zafer tanınmayacak demektir" - “Suriye’nin tekrar inşa edilmesi gerekecektir. Fatura tahminleri farklılık arz ediyor ama tekrar inşa için 200 ile 300 milyar dolar para gerekir. Uluslararası toplum bahsettiğim koşullar

WASHINGTON (AA) – ABD Dışişleri Bakan Yardımcılığına vekalet eden Büyükelçi David Satterfield, Suriye'de siyasi geçiş olmadan hiçbir askeri zaferin tanınmayacağını söyledi. Yakındoğu masasından sorumlu Satterfield, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde DEAŞ sonrası Suriye üzerine senatörlerin sorularını yanıtladı. Bir senatörün Rusya'nın Suriye müzakerelerinin sonuçları üzerine etkisini nasıl azaltılacağına ilişkin bir soru sorması üzerine Satterfield bu konuda ABD'nin elinde birçok aracın olduğunu ifade ederek ABD'nin Suriye'deki çözüme yönelik yaklaşımının uluslararası toplum tarafından büyük destek gördüğünü kaydetti. Suriye'de Birleşmiş Milletler gözleminde anayasal değişim ve şeffaf seçimlerin yapılması gerektiğini savunduklarını belirtken Satterfield şunları kaydetti: "Bugün, güvenilir bir anayasal reform ve seçim süreci dışında Suriye'de olacak hiçbir şeye meşruiyet tanınmaması gerektiğini destekleyen uluslararası bir konsensüs var. Bu gerek Moskova için olsun gerekse rejim için olsun hiçbir zafer tanınmayacak demektir.”

Suriye'nin tekrar inşasının da ellerinde bir koz olduğuna işaret eden Satterfield: "Suriye'nin tekrar inşa edilmesi gerekecektir. Fatura tahminleri farklılık arz ediyor ama tekrar inşa için 200 ile 300 milyar dolar para gerekir. Uluslararası toplum bahsettiğim koşullar yani anayasal reform ve BM gözetiminde seçimler yerine getirilmeden bunu sağlamayacağını vaat ediyor.” şeklinde konuştu. Söz konusu miktarın Rusya ve İran gibi rejimi destekleyen güçlerin elinde bulunmadığını kaydeden Satterfield bunun güçlü bir koz olduğunu söyledi. Rejimin savaşı kazandığı halde tanınma ve istikrar arayışları olacağını dile getiren Satterfield, bekledikleri ilerleme sağlanmadığı sürece bu konuda yardım etmeyeceklerini söyledi. ABD'nin ve uluslararası toplumun yapacağı her şeyin BM Cenevre ve Viyana süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Satterfield bu durumun, Rusya'nın Soçi inisiyatifi kapsamında Moskova'nın süreci kontrolüne almasına karşı denge sağlayacağını savundu. Satterfield ABD'nin aynı zamanda DEAŞ sonrası Suriye'de İran'ın Hizbullah'a verdiği desteği yakından izleyeceğini söyledi.