ABD'den Suriye'deki Beyaz Baretliler'e 6,6 milyon dolarlık yardım

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de görev yapan Beyaz Baretliler'e (Sivil Savunma) yaklaşık 6,6 milyon dolarlık yardım yapması için izin verdiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Başkan, USAID ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'de hayati öneme sahip çalışmalar yapan Suriye Sivil Savunma'ya verilmek üzere yaklaşık olarak 6,6 milyon dolarlık yardım teklifini onayladı." ifadesine yer verildi.
ABD'nin Beyaz Baretliler'i "güçlü" bir şekilde desteklediğine vurgu yapılan açıklamada, grubun Beşşar Esed rejiminin kimyasal saldırılarına maruz kalanlar dahil olmak üzere, Suriye'de 100 binden fazla kişinin hayatını kurtardığına işaret edildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu kahramanca ilk yardım grubu dünyanın en tehlikeli işlerinden birini yapıyor ve kasıtlı olarak Suriye rejimi ve Rus hava saldırılarının hedefi oluyor. 2013 yılından beri 230'dan fazla cesur yardımsever Suriyeli sivilleri kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti."
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