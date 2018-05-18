ABD'den Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Suriye'deki saldırıya ilişkin raporunu yayımlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye'de kimyasal silah kullananların hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.
Sözcü Nauert, 4 Şubat'ta İdlib'in Sarakib ilçesinde Esed rejimi tarafından yapılan kimyasal saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Sarakib'de muhtemelen klor gazı kullanıldığının tespit edildiği yönündeki raporuna dikkati çeken Heather Nauert, "Kimyasal silah kullanımını en sert şekilde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Nauert, açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın da bahsettiği gibi bunlar ancak bir canavarın yapacağı işlerdir. Suriye'de kimyasal silah kullananların hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız." ifadesine yer verdi.
KSYÖ, Durum Tespit Misyonu (FFM) tarafından yapılan araştırma ve deneyler sonucunda 4 Şubat'ta, Sarakib ilçesinde muhtemelen klor gazı kullanıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.
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