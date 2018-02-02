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ABD'den Suriye'ye 'kimyasal silah' suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 22:37 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de rejimin uluslararası topluma hesap vermekten kaçmak için yeni bir kimyasal silah geliştiriyor olabileceğini söyledi.

ABD'den Suriye'ye 'kimyasal silah' suçlaması

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, Suriye'de rejimin "yeni bir kimyasal silah üzerine çalıştığı" yönündeki haberlere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yetkili, "Suriye'de rejim uluslararası topluma hesap vermekten ve sorumluluklardan kaçmak için yeni bir çeşit kimyasal silah cephanesi yapıyor olabilir." dedi.

YERDEN FIRLATMALI ROKETLER

"Açık kaynaklara göre bu silahlar Suriye'de daha önce kullanılmayan farklı bir ulaştırma mekanizması kullanıyor" ifadesine yer veren yetkili, "Buna yerden fırlatmalı roketler ve el bombaları da dahil." diye konuştu.

Yetkili, Doğu Guta'da bu hafta gerçekleşen kimyasal saldırının son 30 günde üçüncü saldırı olduğuna dikkati çekerek, "Bu sadece devam etmekte olan saldırılara yeni bir örnekti." değerlendirmesinde bulundu.

DİĞERLERİNDEN FARKLI

Suriye'de son saldırıdaki belirtilerin daha öncekilerden farklı olduğunu dile getiren yetkili, ülkede rejimin hala kimyasal silahlar bulundurmasından kaygı duyduklarını söyledi.

AA

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ABD silah Suriye kimyasal silah

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ABD'den Suriye'ye 'kimyasal silah' suçlaması

ABD'den Suriye'ye 'kimyasal silah' suçlaması

Okuyucu Yorumları 13 yorum
amerika çıldırıyor şu an, ne yapacağını bilemiyor. ulan kimyasal silah varsa bile siz vermişsinizdir onu, başka nerden gelecek...
He he rahmetli Saddam'a da aynısını söyleyip ülkeyi kan gölüne çevirdiniz.Şimdi hedefte Esed var Suriye'yi de işgal edin.Sonrada buraları terörist devlet olan İsrail'e devredin. Abd senin yatacak yerin yok.Dökmüş olduğun kanda boğulacak yok olup gideceksin.ADİ herifler.
Aynı gerekçeyle ırak a girmedi mi.kimyasal silah da çıkmadı.kuzey Kore de var hadi sıkıyorsa bir şey yap.
yav he he . üst düzey yetkili biri olarak bende diyorumki amerika bir terör devletidir.
ABD yine oyun peşinde; Irak'ta yaptığı gibi kimyasal silah uydurması yapıyor. Suriye'nin kimyasal silah üretecek teknolojisi mi var?
işid bahanesi bitti yeni bahane kimyasal silah :)
harbiden bu ABD nasıl bir ülke bütün pislik sende merak etme iyi biliriz kimlere ne kimyasal lar verdiğinizi
zamanında saddam yüseyini kimyasal silah var die astımız ülkeyi perişan attiniz sonra çıltınız tv karşısına kimyasal silah yokmuş dediniz ama ülkeyi soydunuz parçaladınız allah belanızı versin
müslüman ve petrolü yahut kaynağı olan ülkelere bi iftira at karıştır sonra gir oraya hep aynı terane hadi sıkıyosa evet yapıyorum kimseyi ilgilendirmez kendi ülkemi korumak için yapıyorum diyen kuzey koreye yapsanıza.yemez neden çünkü gerçekten yapıyor ve böyle bişey yaparsa altından kalkamayacağını biliyor.şu müslümanlarda az uyanık biraz akıllı ve birbirine bağlı olsalar kimse bişey yapamazda nerdee
bu amerikanın yaşadığı kafayı yaşamak istiyorum
ulan bitiksin abd inşallah tam bitersin
ıraktaki film suriyedede çevriliyor,bop eşbaşkanıda oyuna alet edildi
gucu tasima sanati yine gundemde gibi.Bahanesi suriye kimyasali hedef ortadogu kirsali gibi
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