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ABD'den Suudi Arabistan'a 1 milyar dolarlık yeni silah satışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 01:13 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 1 milyar 76 milyon 800 bin dolarlık silah satışına onay verdi - Silah satış paketinde 6 bin 700 civarında anti tank TOW füzesinin yanı sıra Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri envanterindeki araçlar için yedek parçalar bulunuyor

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a üç kalemde toplam 1 milyar 76 milyon 800 bin dolarlık silah satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, 6 bin 700 civarında TOW 2B tipi anti tank füzesi için 670 milyon dolar değerinde satın alma talebinin Dışişleri Bakanlığınca onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, TOW 2B füzelerinden 96'sının deneme amaçlı satılacağı duyuruldu.

Bunun yanı sıra ajanstan yapılan diğer bir açıklamada, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri için 300 milyon dolar değerinde yedek parça alım talebine de onay verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Suudi ordusunun envanterinde bulunan ABD yapımı M1A2 Abrams tankları, M2 Bradley taarruz araçları, HMMWV tipi ağır zırhlı araç ve hafif zırhlı araçlar ile obüs topları için yedek parça tedarik edileceği belirtildi.

Üçüncü bir açıklamada da Suudi Arabistan Kara Havacılık Komutanlığı için yedek parçalardan oluşan toplam 106 milyon dolarlık silah satışına onay verildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu satışların gerçekleşmesi için ABD Kongresinden 30 gün içinde herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyor.

Satışların, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD'yi ziyareti sırasında onaylanması dikkati çekti.

Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Trump, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ABD'den son dönemde milyarlarca dolarlık silah aldığını ve alımlara devam ettiğini belirtmiş, Suudi Arabistan'a son dönemde satılan 12,5 milyar dolarlık silahların görsellerinin yer aldığı karton bir panoyu da göstermişti.

Ayrıca Trump, Suudi Arabistan'ın sipariş ettiği 13 milyar dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD), 3,8 milyar dolarlık C-130 taktik nakliye uçağı, 1,2 milyar dolarlık tank ve 1,4 milyarlık P-8 Poseidon askeri uçağı için de çalışmalara başladıklarını ve en kısa süre içinde bu silahları teslim edeceklerini dile getirmişti.

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