HABER

ABD'den Türk yargısına müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 23:09 | Son Güncelleme

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'de terör örgütleri FETÖ ve PKK'dan yargılanan ABD'li ve Türk asıllı ABD vatandaşlarının tutukluluk hallerini gerekçe göstererek hazırladığı ve Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti - Tasarının yasalaşabilmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisinden geçmesi ve ABD Başkanı tarafından onaylanması gerekiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin ardından, "Türkiye Uluslararası Finans Kuruluşları Yasası" adıyla, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

Senatörler Bob Corker, Bob Menendez, James Lankford, Thom Tillis, Jeanne Shaheen ve Bill Nelson'un imzalarıyla sunulan tasarı, Dış İlişkiler Komitesince kabul edildi.

Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği tasarıda, Türkiye'de terör örgütleri FETÖ ve PKK'dan yargılanan ABD'li ve Türk asıllı ABD vatandaşlarının tutukluluk halleri gerekçe gösterildi.

Senatör Corker, tasarıya ilişkin açıklamasında, yargının bağımsızlığı ilkesini hiçe sayarak, "Bu tasarıya gerek duyulmasını asla istemedik fakat Türkiye hükümetini, ABD vatandaşları ve yerel elçilik çalışanlarını haksız yere tutuklamasının ve rahatsız etmesinin sonucunun olacağı konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.

Senato Dış İlişkiler Komitesince oylanan tasarının yasalaşabilmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisinden geçmesi ve ABD Başkanı tarafından onaylanması gerekiyor.

- Tasarının içeriği

Uluslararası Finans Kurumları Yasası'nın 701'inci maddesindeki "İnsan hakları ihlalleri durumunda ABD'nin bu konuyu gündeme getirmesi politikasıdır." cümlesine atıfta bulunulan tasarıda, "Uluslararası ve sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ciddi şekilde insan hakları ihlallerini belgelemiştir." ifadesine yer verildi.

Tasarı, ABD Hazine Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile diğer uluslararası finans kuruluşlarındaki ABD'li yöneticilere, Türkiye'ye yardım yapılmasını engellemesi talimatı verilmesini ön görüyor.

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben
Avcılar'daki cinayetAvcılar'daki cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

İlginizi Çekebilir

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı: İşte merak edilen tüm detaylar

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı: İşte merak edilen tüm detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.