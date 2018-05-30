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ABD'den Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "Suriye dahil olmak üzere ortak kaygılarımızın olduğu konularda (Türkiye ile) görüşmeler devam ediyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Menbiç konusunda ABD ve Türkiye arasındaki görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında bir soru üzerine Menbiç konusunda açıklamalar yaptı.

Nauert, geçen hafta Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Ankara'da bir araya geldiğine işaret ederek, görüşmelerin 4 Haziran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Washington'da gerçekleşeceğini belirtti.

"Henüz Türk Hükümeti ile varılmış bir anlaşma yok." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye dahil olmak üzere ortak kaygılarımızın olduğu konularda görüşmeler devam ediyor." dedi.

Sözcü Nauert, ayrıca tarafların Menbiç konusunda yol haritasını çıkardığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da Washington'da görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Menbiç Suriye

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