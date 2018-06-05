ABD'den Türkiye'nin jeopolitik önemine vurgu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin bölgesindeki önemine vurgu yaparak, "Türkiye, bölgede İran'a karşı denge oluşturabilecek tek ülke." dedi.
Mitchell, Heritage Vakfının "ABD'nin Transatlantik Bağları" başlıklı toplantısında, ABD'nin Avrupa stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye'yi Batılı stratejik çizgide tutmak amacıyla bu ülkeyle ilişkileri istikrarlı kılmak için kararlı şekilde çalışıyoruz." diyen Wess Mitchel, "Türkiye, bölgede İran'a karşı denge oluşturabilecek tek ülke." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Mitchell, "Türkiye'nin haklı güvenlik kaygıları var, biz bunlardan bazılarını paylaşıyoruz. Biz Türkiye'yle çalışmak istiyoruz, bunun büyük bölümü de Bakan Mike Pompeo ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesinde ele alındı." diye konuştu.
Wess Mitchell, ABD'nin de Türkiye'ye dair kaygıları olduğunu dile getirerek, Rusya'dan S-400 alımı ve Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarına dair konuları gündeme getirdi.
Türkiye'yle kaygı duydukları konuları görüşmeye devam ettiklerini belirten Mitchell, "Bunların hepsinin amacı, Türkiye'nin yönünün siyasi ve stratejik olarak Batı'ya dönük olmasını sağlamak olmalıdır. Türkiye'nin jeopolitik önemini anlamanız için yapmanız gereken tek şey, haritaya bakmanızdır." değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'a bir ziyarette bulunarak, mevkidaşı Mike Pompeo'yla Münbiç konusunda görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası"na ilişkin Çavuşoğlu, bu sürecin 3 aşamada ve aylar içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını söylemişti.
Mevlüt Çavuşoğlu, yol haritasının amacının Münbiç'in bütün terör örgütlerinden temizlenip, ilçede güvenlik ve istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanması olduğunu ifade etmişti.
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