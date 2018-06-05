ABD'den Türkiye'nin jeopolitik önemine vurgu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin bölgesindeki önemine vurgu yaparak, "Türkiye, bölgede İran'a karşı denge oluşturabilecek tek ülke." dedi.

Mitchell, Heritage Vakfının "ABD'nin Transatlantik Bağları" başlıklı toplantısında, ABD'nin Avrupa stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'yi Batılı stratejik çizgide tutmak amacıyla bu ülkeyle ilişkileri istikrarlı kılmak için kararlı şekilde çalışıyoruz." diyen Wess Mitchel, "Türkiye, bölgede İran'a karşı denge oluşturabilecek tek ülke." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Mitchell, "Türkiye'nin haklı güvenlik kaygıları var, biz bunlardan bazılarını paylaşıyoruz. Biz Türkiye'yle çalışmak istiyoruz, bunun büyük bölümü de Bakan Mike Pompeo ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesinde ele alındı." diye konuştu.

Wess Mitchell, ABD'nin de Türkiye'ye dair kaygıları olduğunu dile getirerek, Rusya'dan S-400 alımı ve Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarına dair konuları gündeme getirdi.