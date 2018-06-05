HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'den Türkiye'nin jeopolitik önemine vurgu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:56 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell: "Türkiye, bölgede İran'a karşı denge oluşturabilecek tek ülke" - "Türkiye'yi Batılı stratejik çizgide tutmak amacıyla bu ülkeyle ilişkileri istikrarlı kılmak için kararlı şekilde çalışıyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin bölgesindeki önemine vurgu yaparak, "Türkiye, bölgede İran'a karşı denge oluşturabilecek tek ülke." dedi.

Mitchell, Heritage Vakfının "ABD'nin Transatlantik Bağları" başlıklı toplantısında, ABD'nin Avrupa stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'yi Batılı stratejik çizgide tutmak amacıyla bu ülkeyle ilişkileri istikrarlı kılmak için kararlı şekilde çalışıyoruz." diyen Wess Mitchel, "Türkiye, bölgede İran'a karşı denge oluşturabilecek tek ülke." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Mitchell, "Türkiye'nin haklı güvenlik kaygıları var, biz bunlardan bazılarını paylaşıyoruz. Biz Türkiye'yle çalışmak istiyoruz, bunun büyük bölümü de Bakan Mike Pompeo ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesinde ele alındı." diye konuştu.

Wess Mitchell, ABD'nin de Türkiye'ye dair kaygıları olduğunu dile getirerek, Rusya'dan S-400 alımı ve Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarına dair konuları gündeme getirdi.

Türkiye'yle kaygı duydukları konuları görüşmeye devam ettiklerini belirten Mitchell, "Bunların hepsinin amacı, Türkiye'nin yönünün siyasi ve stratejik olarak Batı'ya dönük olmasını sağlamak olmalıdır. Türkiye'nin jeopolitik önemini anlamanız için yapmanız gereken tek şey, haritaya bakmanızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'a bir ziyarette bulunarak, mevkidaşı Mike Pompeo'yla Münbiç konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası"na ilişkin Çavuşoğlu, bu sürecin 3 aşamada ve aylar içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını söylemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, yol haritasının amacının Münbiç'in bütün terör örgütlerinden temizlenip, ilçede güvenlik ve istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanması olduğunu ifade etmişti.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Bayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftarBayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftar
"Fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dış Türkiye

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

İlginizi Çekebilir

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.