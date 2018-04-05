ABD’den üç Avrupa ülkesine 4,71 milyar dolarlık askeri ekipman satışı

WASHINGTON (AA) - ABD’de, Slovakya’ya 2,91 milyar dolar, İspanya’ya 1,3 milyar dolar ve İngiltere’ye 500 milyon dolar olmak üzere toplam 4,71 milyar dolarlık askeri ekipman satışına onay verildiği bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamalara göre, Dışişleri Bakanlığı Slovakya’ya 2,91 milyar dolar değerinde Block 70/72 konfigürasyonuna sahip 14 F-16 savaş uçağı ile 16 yedek F-16 motoru da dahil askeri ekipman satışına onay verdi.
Ayrıca İspanya’ya 17 CH-47F tipi kargo helikopteri ve destek ekipmanlarının satışı onaylandı.
İngiltere’ye daha önce satılmış olan MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava araçlarının modernizasyon ve destek hizmetleri için 500 milyon dolar değerinde askeri satışa onay verildi.
Tüm bu satışların gerçekleşmesi için ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerinden 30 gün içerisinde herhangi bir itirazın gelmemesi gerekiyor.
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