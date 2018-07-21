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ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 00:25 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya, savunma kapasitesini desteklemek amacıyla 200 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya, savunma kapasitesini desteklemek amacıyla 200 milyon dolarlıklık yardım yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan Ukrayna'ya yapılacak yardıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yardımın ilave eğitim programları, teçhizat ve danışmanlık için güvenlik işbirliği fonu üzerinden sağlanacağı belirtildi.

ABD'nin Ukrayna'ya 2014'ten beri bir milyar dolarlık destek sağladığı belirtilen açıklamada, 200 milyon dolarlık yardımın Ukrayna'da devam etmekte olan askeri eğitim programları, güvenli iletişim araçları, gece görüşü, ve askeri tıbbi ihtiyaçlarda kullanılacağı bildirildi.

Yardımların yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna

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