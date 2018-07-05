ABD'den Yemenli göçmenlerin geçici koruma statüsüne uzatma

WASHINGTON (AA) - ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen'in, Yemen'de artan şiddet olaylarından dolayı ABD'deki Yemenli göçmenlere verilen "Geçici Koruma Statüsü'nün" süresini 18 ay uzatma kararı aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumlararası ortaklarla Yemen'deki koşulları dikkatli bir şekilde inceledikten sonra Bakan Nielsen, Yemen'e geçici koruma statüsü verilmesine neden olan silahlı çatışmanın, sıra dışı ve geçici koşulların devam ettiği kanaatine vardı. Bu yüzden Bakan ilgili kanun gereğince Yemen'e tanınan geçici koruma statüsü süresini 18 ay uzattı."

Buna göre, ABD'de bulunan Yemenli göçmenler 3 Mart 2020'ye kadar geçerli olan geçici koruma statüsü için tekrar kayıt yaptırabilecek.

Söz konusu statüye sahip Yemenli göçmenlerin, ABD'de kaldığı süre içinde çalışma izinlerinin de bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Yemen'in mevcut statüsünden yararlanmak için diğer koşulları da sağlayan kişilerin, 4 Ocak 2017'den bu yana ABD'de ikamet etmiş olması ve 4 Mart 2017'den bu yana ABD'den hiç ayrılmamış olması gerekir." ifadelerine yer verildi.