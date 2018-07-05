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ABD'den Yemenli göçmenlerin geçici koruma statüsüne uzatma

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 23:21 | Son Güncelleme

ABD İç Güvenlik Bakanlığı: - "Bakan Nielsen, Yemen'e geçici koruma statüsü verilmesine neden olan silahlı çatışmanın, sıra dışı ve geçici koşulların ülkede devam ettiği kanaatine vardı. Bu yüzden Bakan ilgili kanun gereğince Yemen'e tanınan geçici koruma statüsü süresini 18 ay uzattı" - "Yemen'in mevcut statüsünden yararlanmak için diğer koşulları da sağlayan kişilerin 4 Ocak 2017'den bu yana ABD'de ikamet etmiş olması ve 4 Mart 2017'den bu yana ABD'den hiç ayrılmamış olması gerekir"

WASHINGTON (AA) - ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen'in, Yemen'de artan şiddet olaylarından dolayı ABD'deki Yemenli göçmenlere verilen "Geçici Koruma Statüsü'nün" süresini 18 ay uzatma kararı aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumlararası ortaklarla Yemen'deki koşulları dikkatli bir şekilde inceledikten sonra Bakan Nielsen, Yemen'e geçici koruma statüsü verilmesine neden olan silahlı çatışmanın, sıra dışı ve geçici koşulların devam ettiği kanaatine vardı. Bu yüzden Bakan ilgili kanun gereğince Yemen'e tanınan geçici koruma statüsü süresini 18 ay uzattı."

Buna göre, ABD'de bulunan Yemenli göçmenler 3 Mart 2020'ye kadar geçerli olan geçici koruma statüsü için tekrar kayıt yaptırabilecek.

Söz konusu statüye sahip Yemenli göçmenlerin, ABD'de kaldığı süre içinde çalışma izinlerinin de bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Yemen'in mevcut statüsünden yararlanmak için diğer koşulları da sağlayan kişilerin, 4 Ocak 2017'den bu yana ABD'de ikamet etmiş olması ve 4 Mart 2017'den bu yana ABD'den hiç ayrılmamış olması gerekir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, verilen uzatma süresinin sonunda İç Güvenlik Bakanının Yemen'deki koşulları değerlendirip bu süreyi tekrar uzatabileceği belirtildi.

İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, şu anda geçici koruma statüsü kapsamında ABD'de yaklaşık bin 250 Yemenli göçmen bulunuyor.

ABD'de 1990'da Göçmenlik ve Vatandaşlık Kanunu kapsamında uygulamaya konulan geçici koruma statüsü ağırlıklı olarak doğal afetlerde ve iç savaşlarda büyük yıkım yaşamış ülke vatandaşlarına veriliyor.

ABD'de şu anda 437 bin civarında kişinin bu statüden yararlandığı, en çok da Sudan, Nikaragua, Nepal, Haiti ve El Salvador'dan gelen göçmenlerin faydalandığı belirtildi. Suriye'den gelen 6 bin 900 sığınmacının da bu statüden faydalandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD İç Güvenlik Bakanlığı iç savaş Yemen

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