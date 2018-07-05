ABD'den Yemenli göçmenlerin geçici koruma statüsüne uzatma

WASHINGTON (AA) - ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen'in, Yemen'de artan şiddet olaylarından dolayı ABD'deki Yemenli göçmenlere verilen "Geçici Koruma Statüsü'nün" süresini 18 ay uzatma kararı aldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kurumlararası ortaklarla Yemen'deki koşulları dikkatli bir şekilde inceledikten sonra Bakan Nielsen, Yemen'e geçici koruma statüsü verilmesine neden olan silahlı çatışmanın, sıra dışı ve geçici koşulların devam ettiği kanaatine vardı. Bu yüzden Bakan ilgili kanun gereğince Yemen'e tanınan geçici koruma statüsü süresini 18 ay uzattı."
Buna göre, ABD'de bulunan Yemenli göçmenler 3 Mart 2020'ye kadar geçerli olan geçici koruma statüsü için tekrar kayıt yaptırabilecek.
Söz konusu statüye sahip Yemenli göçmenlerin, ABD'de kaldığı süre içinde çalışma izinlerinin de bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Yemen'in mevcut statüsünden yararlanmak için diğer koşulları da sağlayan kişilerin, 4 Ocak 2017'den bu yana ABD'de ikamet etmiş olması ve 4 Mart 2017'den bu yana ABD'den hiç ayrılmamış olması gerekir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, verilen uzatma süresinin sonunda İç Güvenlik Bakanının Yemen'deki koşulları değerlendirip bu süreyi tekrar uzatabileceği belirtildi.
İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, şu anda geçici koruma statüsü kapsamında ABD'de yaklaşık bin 250 Yemenli göçmen bulunuyor.
ABD'de 1990'da Göçmenlik ve Vatandaşlık Kanunu kapsamında uygulamaya konulan geçici koruma statüsü ağırlıklı olarak doğal afetlerde ve iç savaşlarda büyük yıkım yaşamış ülke vatandaşlarına veriliyor.
ABD'de şu anda 437 bin civarında kişinin bu statüden yararlandığı, en çok da Sudan, Nikaragua, Nepal, Haiti ve El Salvador'dan gelen göçmenlerin faydalandığı belirtildi. Suriye'den gelen 6 bin 900 sığınmacının da bu statüden faydalandığı kaydedildi.
Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!
Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum