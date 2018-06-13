HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'den Yunanistan ve Makedonya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 07:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Makedonya'nın "isim sorunu" üzerinde bir anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Makedonya'nın "isim sorunu" üzerinde bir anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin anlaşmaya varmasının bölgenin güvenliği adına önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Başbakan Aleksis Çipras ve Zoran Zaev'in sorunu çözerek tarihi bir anlaşma imzalamasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, ABD'nin Yunanistan ve Makedonya'nın aldığı kararı destekleyeceği ifade edildi.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunu için "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi üzerine anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Şule Çet olayında şok rapor! Cinayet şüphesi artıyorŞule Çet olayında şok rapor! Cinayet şüphesi artıyor
Günlük burç yorumları: İkizler burcunda doğacak olan Yeniay'ın burçlara olan etkileri (13 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları)Günlük burç yorumları: İkizler burcunda doğacak olan Yeniay'ın burçlara olan etkileri (13 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Makedonya Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

İlginizi Çekebilir

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay üyesi Aysel Demirel'in Muharrem İnce tweet'ine bir tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Başkan çağıracak, kapının önüne koyacak

Danıştay üyesi Aysel Demirel'in Muharrem İnce tweet'ine bir tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Başkan çağıracak, kapının önüne koyacak

Atatürk'e hakaret eden tarihçi Yavuz Bahadıroğlu sosyal medyada rezil oldu!

Atatürk'e hakaret eden tarihçi Yavuz Bahadıroğlu sosyal medyada rezil oldu!

Dram içinde dram! Her şeyi 100 lira için yapmışlar

Dram içinde dram! Her şeyi 100 lira için yapmışlar

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Yolcu otobüsünde korku dolu anlar!

Yolcu otobüsünde korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.