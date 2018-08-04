ABD'den Zimbabve'deki seçimin sonuçlarıyla ilgili açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından, Zimbabve'deki seçimin sonuçlarının ülkenin siyasi ve ekonomik krizlerin üstesinden gelmesi adına önemli bir adım olduğu belirtilerek, "Demokratikleşme adına önemli bir gösterge." değerlendirmesinde bulunuldu.
Zimbabve'deki seçimlere ilişkin yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "Zimbabve'de 30 Temmuz'da yapılan seçimler, ülkenin siyasi ve ekonomik sorunlarından kurtulmak için tarihi bir adım attığını gösterdi ve demokratikleşme adına önemli bir gösterge." ifadelerini kullandı.
Seçimlere katılımın yüksek oluşuna dikkati çeken Nauert, Zimbabve'nin siyasi, ekonomik ve insan hakları konularında yapacağı yeniliklere ABD'nin yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.
Zimbabve'de hafta başında yapılan devlet başkanlığı seçimini, askeri müdahale sonrası iş başına gelen mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazanmıştı.
Zimbabve Seçim Komisyonu, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) adına yarışan Mnangagwa'nın oyların 50,8'ini, muhalif Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakı'nın adayı Nelson Chamisa'nın ise yüzde 44,3'ünü aldığını açıklamıştı.
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