BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) kurucularından Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'deki "Schuman Bildirgesi" ile AB'nin kuruluşunun ilk adımını atması, tüm AB üye ve aday ülkelerinde 1986 yılından beri "Avrupa Günü" olarak kutlanıyor.

Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Günümüz dünyasında AB her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. AB, ekonomik kalkınma, iş, güvenlik ve haklara ihtiyacı olan halkımız için vazgeçilmezdir. Halkımız gayet iyi biliyor ki küresel dünyada ekonomik devlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla biz de bu zorluklarla mücadele etmek için dev olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Günü’nün kutlanması için mayıs başından itibaren Strazburg ve Brüksel’de bulunan AB kurumları kapılarını halka açıyor. Birliğin, Avrupa ve dünya genelindeki ofisleri de her yaş grubuna yönelik etkinliklere katkı sunuyor. Böylece binlerce kişi kurumları ziyaret ederken, konserlere ve konferanslara da katılma fırsatı buluyor.