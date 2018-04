AB’de her 20 kadından 1’i tecavüze uğruyor

Kadına yönelik şiddet ve taciz vakalarında zirve Avrupa’nın. Sanılanın ve oluşturulmak istenen imajın aksine bir çok ‘modern’ Batı ülkesinde kadına yönelik şiddet ve taciz, Türkiye’den çok daha yüksek oranlarda. Her 20 kadından 1’inin tecavüze uğradığı Avrupa Birliği ülkelerinde her üç kadından biri de, 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada en yaygın toplumsal sorun ve insan hakları ihlallerinden biri. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya çapında kadınların yüzde 35’i, eşi veya birlikte yaşadığı kişinin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine ya da partneri olmayan bir kişinin cinsel şiddetine maruz kalıyor. Ancak bazı ülke araştırmaları, kadınların yüzde 70’inin yaşamları boyunca erkeklerden fiziksel ve/veya cinsel şiddet gördüklerini ortaya koyuyor.

AB’de her 20 kadından 1’i tecavüze uğradı

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı tarafından 2014 yılında 28 Avrupa Birliği üyesi ülkede, 42 bin kadınla yüzyüze gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, her üç kadından biri, 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı. Her 20 kadından 1’i ise tecavüze uğradı. Araştırmada, kadınların yaygın biçimde istismara uğradığı ancak bunların çok azının kayıtlara geçtiği, aile içi şiddet vakalarının sadece yüzde 14’ünün ve diğer şiddet vakalarının ise sadece yüzde 13’ünün rapor edildiği belirtildi.